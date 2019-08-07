حج / الشؤون الإسلامية توفر أجهزة إلكترونية لخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة



مكة المكرمة06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أجهزة إلكترونية وشاشات ذكية تفاعلية لخدمة ضيوف البرنامج إلى جانب العديد من اللوحات الإرشادية والترحيبية ، بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ , بتقديم جميع سبل الراحة للمستضافين في البرنامج بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة .

وُزودت الأجهزة الإلكترونية والشاشات بمحتوى واسع وشامل من معلومات الاستضافة وتفاصيلها والمرافق والخدمات، كما تُمكن المشاركين من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية يستضيف في حج هذا العام أكثر من 6500 حاج وحاجة يمثلون 79 دولة .

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22:19ت م

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