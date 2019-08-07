السعودية اليوم / مدير تعليم جازان المكلف يوجه الإدارات المعنية بتفقد مدارس المنطقة بعد الأمطار الغزيرة



جيزان 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري الإدارات المعنية كالأمن والسلامة المدرسية وإدارة المباني وفرق الصيانة العاجلة بتفقد مدارس المنطقة والحرص على جاهزية انطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك بعد الأجواء المناخية التي عاشتها المنطقة أمس .

وأكد على التنسيق بين الإدارات ذات العلاقات ومديري المكاتب للوقوف على حالة جميع المدارس بعد الأمطار، وتقديم الصيانة العاجلة للمدارس التي تأثرت بالحالة المناخية وضمان جاهزيتها لبداية العام الدراسي.

// انتهى //

22:14ت م

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