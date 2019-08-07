حج / " 132 " متطوعاً يرفدون جهود هيئة الغذاء والدواء في موسم الحج



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

يبذل 132 متطوعاَ ومتطوعة جهوداً حثيثة ضمن برنامج " غد التطوعي " الذي تنفذه هيئة الغذاء والدواء،خلال موسم حج هذا العام في عدة مواقع يمر أو يستقر بها الحجاج .

ويتمركز المتطوعون من الجنسين في المطارات ومحطات القطار الحرمين السريع وساحات الحرم المكي ، مسخرين خبراتهم لخدمة ضيوف الرحمن ، استشعاراً منهم بعظمة الركن وشرف خدمة الحجاج .

ويقدم المتطوعون والمتطوعات بمساعدة مختصي الهيئة في توزيع المطبوعات الإرشادية على الحجاج والشرح لهم بعدة لغات بغية تعزيز الجانب الصحي وسلامة الأغذية والأدوية .

// انتهى //

22:11ت م

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