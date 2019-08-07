حج / وزير الشؤون الإسلامية يعتمد برامج التوعية الاسلامية في مسجد الخيف بمشعر منى



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، برامج وأنشطة التوعية الإسلامية بمسجد الخيف بمشعر منى , في إطار البرامج الدعوية المقدمة لضيوف الرحمن خلال فترة الحج ضمن أكبر حملة توعوية إرشادية تحت عنوان " الحج دعوة ومنهج قويم".

وتستهدف هذه البرامج أكثر من مليوني حاج خلال أيام الحج لهذا العام 1440هـ, بإطلاق أكثر من مجموعة كبيرة من المحاضرات الإيمانية والتوعوية والإرشاد يشارك في تنفيذها عدد من كبار العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات والدعاة أعضاء الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج الشيخ محسن الحارثي أن هذه البرامج التوعية والإرشادية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بناءً على توجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتقديم الفتاوى والمحاضرات لضيوف الرحمن بما يمكن لهم أداء النسك وفق ما جاء في الكتاب والسنة ، إلى جانب نشر مفهوم الوسطية والاعتدال وغرس قيم وتعاليم الإسلام السمحة في نفوس ضيوف الرحمن على اختلاف شرائحهم ولغاتهم حيث سيتم ترجمة ما يقدمها المشايخ إلى عدة لغات عالمية.

يذكر أن الوزارة ضاعفت أعداد الدعاة والمترجمين لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم البرامج العلمية والتوعوية والإرشادية لهم, حيث بلغ عدد الدعاة أكثر من 1200 داعية و 400 مترجم إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الداعيات المؤهلات للمشاركة في أعمال التوعية.

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22:06ت م

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