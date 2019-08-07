حج / الهلال الأحمر يستقبل 12 ألف بلاغ في أول خمسة أيام من شهر ذي الحجة



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

استقبلت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة أكثر من 12 ألف مكالمة إسعافية خلال الفترة من 1 - 5 ذي الحجة 1440هـ ، بنسبة زيادة بلغت نحو 38 في المئة عن نفس الفترة خلال موسم الحج من العام الماضي 1439هـ والتي بلغت نحو 7800 مكالمة إسعافية.

وباشرت غرفة العمليات المركزية أكثر من 7549 بلاغا إسعافيا في نطاقات العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف وكافة نطاقات المشاعر، منذ بداية شهر ذي الحجة الجاري، بنسبة زيادة بلغت نحو 55 في المئة عن نفس الفترة في موسم الحج من العام الماضي، التي بلغت نحو 3481 بلاغاً إسعافياً.

ويعمل أكثر من 170 موظفًا في غرفة العمليات المركزية بالعاصمة المقدسة على مدار 24 ساعة للتعامل مع البلاغات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام، والتي تقوم بدورها في استقبال البلاغات بستة لغات مختلفة ، وتحويلها إلى الفرق الإسعافية المنتشرة في كافة نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر منى وعرفات ومزدلفة.

وتضم غرفة العلميات المركزية أربعة وحدات تشمل وحدة استقبال البلاغات ووحدة الترحيل والمتابعة والوحدة الطبية ووحدة المترجمين، كما توفر هيئة الهلال الأحمر السعودي منظومة تقنية متكاملة وتجهيزات متطورة لرفع مستوى جودة العمل وضمان الاستجابة الفورية لكافة البلاغات الإسعافية.

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21:45ت م

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