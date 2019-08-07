شكرا لقرائتكم صورة نادرة.. الملك فيصل يؤدي مناسك الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-07 صورة نادرة.. الملك فيصل يؤدي مناسك الحج متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وزارة الإعلام، اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز- رحمه الله- خلال تأديته مناسك الحج. Advertisements وعلقت وزارة الإعلام على الصورة بقولها: “من ذاكرة الحج.. الملك فيصل بن عبدالعزيز مؤديًا مناسك الحج”.









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