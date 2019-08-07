وظائف نسائية شاغرة لدى مصرف الراجحي

2019-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “ممثل خدمة مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من وادي الدواسر، وسبت العلايا.

وأبرزت إدارة المصرف، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والإدارية)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)