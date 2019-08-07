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فيديو وصور.. العثور على جثمان أم مفقودي وادي مسلة بالمسارحة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد جازان
عثرت فرق الدفاع المدني بجازان، مساء اليوم الأربعاء، على جثمان أم مفقودي وادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة- رحمها الله- وذلك بعد أن جرفتها السيول التي اجتاحت الوادي السيارة التي تقلها هي وأسرتها يوم أمس، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت منطقة جازان، حيث ما زال البحث عن باقي أفراد العائلة (الأب وثلاثة أطفال).
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه تم العثور على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة والمكونة من 5 أشخاص وهي الزوجة وبحالة وفاة، مشيرًا إلى أن البحث جارٍ عن باقي المفقودين.
من جانبه حذرت مديرية الدفاع المدني بجازان المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنبًا لأي مكروه؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، وشددت المديرية على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.
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