فيديو.. حقيقة تعنيف طفل بسبب ارتدائه قميص الأهلي

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، على لسان متحدثها الرسمي، على المقطع المتداول الذي أظهر تعرض طفل للضرب من أحد أقاربه بسبب ميوله الرياضية.

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وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية، قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)”.

وأكد أبا الخيل أنه تمت مباشرة الحالة في حينها من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية.