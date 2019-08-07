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فيديو.. حقيقة تعنيف طفل بسبب ارتدائه قميص الأهلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، على لسان متحدثها الرسمي، على المقطع المتداول الذي أظهر تعرض طفل للضرب من أحد أقاربه بسبب ميوله الرياضية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية، قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)”.
وأكد أبا الخيل أنه تمت مباشرة الحالة في حينها من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية.
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