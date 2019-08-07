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فيديو.. قوات أمن الحج.. تدريب ومهارات قتالية على أعلى مستوى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو، جانبًا من الحفل الذي أقامته قوات أمن الحج المشاركة في تأمين موسم الحج هذا العام.
وشهد الحفل، الذي حضره وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تنظيم عرض عسكري؛ لإظهار مهارات القوات المشاركة في تأمين الحجاج.
واستعرضت القوات المشاركة في تأمين ضيوف الرحمن مهارات قتالية على أعلى مستوى من الكفاءة والقوة لردع كل من يحاول المساس بأمن الحجيج.
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