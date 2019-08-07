شكرا لقرائتكم خبر عن العمري لـ«الخليج 365»: خطط بديلة لمواجهة كثافة الحجاج في الجمرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

كشف لـ«الخليج 365» قائد قوات الطوارئ المكلف اللواء محمد بن مقبول العمري، عن استحداث خطط بديلة لمواجهة كثافة الحجاج خلال التوجه لرمي الجمرات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي رافقه خلالها وكيل رئيس أمن الدولة المشرف الميداني على أعمال الرئاسة بالحج اللواء الركن محمد بن عبيد العصيمي، اليوم (الأربعاء).

واطلع العمري ووكيل رئيس أمن الدولة على خطط الطوارئ من قائد قوة الطوارئ في منى العميد مفلح بن محمد الشهراني، مؤكدين استعداد القوات لإنجاح مهام الحج.