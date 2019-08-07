شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يُنقذ كويتية في المياه السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخفجي)

أنقذ رجال حرس الحدود في قطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية أمس (الثلاثاء)، مواطنة كويتية إثر انفلات زورق بلاستيك كانت على متنه في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام «DMRCC» من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، تضمن تلقيهم اتصال على هاتف الطوارئ «٩٩٤» من مواطن يفيد بانفلات قارب عائم بلاستيك إلى عرض البحر.

وأضاف: «تم على الفور التوجه للموقع ومباشرة الحادثة وإنقاذ من كان على متنه، حيث تبين أنها فتاة في العقد الثالث من عمرها، وجنسيتها كويتية، وتم إخراجها من البحر وهي بحالة صحية جيدة».