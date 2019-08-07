شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون أضحية نفذها مشروع المملكة للهدي والأضاحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر محمد حمزه حجار، أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين, مبيناً أن المشروع يهدف إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية عنهم منذ تأسيسه، وتوزيع اللحوم على مستحقيها من فقراء الحرم ودول العالم الإسلامي.

وبيَّن الدكتور حجار، أن المشروع يدير 8 منشأت نموذجية في المشاعر المقدسة مواكبة لتزايد عدد حجاج بيت الله الحرام سنوياً, تعمل جميعها بنظام آلي متكامل للسلخ والتقطيع والنقل والتنظيف والحفظ والتوزيع، باستخدام أفضل الممارسات الحديثة لإبقاء اللحوم بصلاحيتها، وبطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من مليون رأس من الأغنام.

وأفاد أن عدد الأضاحي التي تم تنفيذها بالمشروع منذ تأسيسه في عام 1403هـ بلغ 22 مليون أضحية, منوهاً بأن المشروع يشهد في كل عام عمليات تطوير لاستيعاب الطلب المتزايد على خدماتها بما يتناسب مع تزايد أعداد الحجاج، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام براحة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشار الدكتور حجار إلى أن المشروع يقدم خدمات الشراء الإلكتروني لجميع أنواع النسك بما فيها الهدي، والأضحية، والفدية، والصدقة، والعقيقة، وخدمة الشراء لبعثات الحج للشراء نيابة عن حجاجهم، وخدمة الشراء المباشر للأفراد خلال موسم الحج، وخدمة نقاط البيع في المشاعر المقدسة عبر المسوقين المعتمدين، لافتاً إلى وجود فريق بالمشروع يقوم بمتابعة تنفيذ نسك الحجاج، حيث يتم توجيه طلبات شراء النسك لمجازر المشروع بالمشاعر المقدسة لتنفيذها في الوقت الشرعي، ومن ثم إشعار المشتري عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني بإتمام تنفيذ النسك، إضافة إلى تقارير مراقبة ومتابعة لإدارة المشروع على مدار الساعة.