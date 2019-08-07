اللواء العمري يتفقد قوات الطوارئ في منى

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (منى) تفقد قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء محمد بن مقبول العمري استعدادات قوات الطوارئ في مشعر منى ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام 1440هـ

تفقد قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء محمد بن مقبول العمري استعدادات قوات الطوارئ في مشعر منى ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام 1440هـ

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