شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام»: منح ١٦٣٨ تصريحاً للتصوير خلال موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

كشفت وزارة الإعلام عن إصدار ١٦٣٨ تصريحاً للتصوير خلال موسم الحج، مشيرة إلى أن الجهات المُصرَّح لها شملت ١٥١ قناة تلفزيونية وإذاعية، و٣٦ بعثة إعلامية دولية، و٩٢٣ إعلامياً، فضلاً عن ٥٢٢ جهاز ومعدة تصوير.

كما تضمنت التصاريح ٦ شركات لتقديم خدمات الربط بالأقمار الصناعية، إضافة إلى ٧ مواقع للبث المباشر على مدى ٢٤ ساعة عبر ٦٠ مصوراً، و٢٠مخرجاً، ٢٥ فريق إعداد بحث ومحتوى، و٣٠ مراسلاً ميدانياً، و١٠ عربات نقل.

جاء ذلك قبيل المؤتمر الذي يعقده الآن وزير الإعلام تركي الشبانة، للتعريف بالخدمات المُقدَّمة لخدمة ضيوف الرحمن.