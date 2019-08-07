شكرا لقرائتكم خبر عن فسح 1,8 مليون رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فسحها 1,809,438 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 5 ذو الحجة الجاري، وذلك لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي توزعت بين 1,807,635 رأس غنم، و1803 جمل، من ضمنها الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي التي بلغت 969,196 رأس غنم.

وأشارت وزارة البيئة إلى اعتماد عدة ضوابط لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بدايةً بالمتابعة من قِبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات جدة والجموم والليث.