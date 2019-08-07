شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: «Air Doctor» غير مُسجَّل.. وسنتخذ الإجراءات النظامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

Air Doctor

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج «» غير مثبتة علمياً، بالإضافة إلى أن المعلومات المُقدَّمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.

وأوضحت الهيئة أن الادعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج «على شكل بطاقة» يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء غير مثبتة علمياً.

وأضافت: «لم يتم تسجيل المنتج في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية».

وشدد الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.