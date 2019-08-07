المصريون يستقبلون العيد بـ«أسبوع الخبيز»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الأقصر

استعد المصريون في المدن والقرى في جنوب مصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بـ «أسبوع الخبيز «وفيه تتجمع النساء لإعداد مخبوزات العيد .

وقالت رئيس جمعية ايزيس الثقافية شرين النجار إن النساء يحرصن خلال هذا الأسبوع على إعداد «البسكويت و»الشريك» و»الكحك « و»الرغفان « (خبز بلدي شمسي)، و»الفطير» (هو الرقاق الذي يستخدم في فتة اللحمة وبخاصة لحم الضأن).

وأضافت أنه بعد انتهاء أسبوع الخبيز، تبدأ النساء والفتيات في مهمة أخرى هي إظهار البيوت في أبهى حللها وزينتها.