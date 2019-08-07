السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حصد مسلسل» فريندز» الأكثر مشاهدة على الانترنت في بريطانيا للعام الثاني، مما يعكس حالة الإعجاب الشديد بالمسلسل، الذي انتهى عرضه منذ 15 عاما.
وأوضحت هيئة اوفكوم المنظمة للاتصالات في بريطانيا، في تقريرها السنوي الثاني الذي يرصد عادات المشاهدة البريطانية، أن المسلسل، الذي بدأ عرضه عام 1994 والمتاح الآن على شبكة نتفليكس، مثل نحو 2% من إجمالي المشاهدات.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت العام الماضي أن شبكة نتفليكس دفعت 100 مليون دولار من أجل الحصول على حقوق استمرار بث المسلسل حتى نهاية 2019.
وحل مسلسل «جراند تور» الذي يعرض على شبكة أمازون في المرتبة الثانية، وجاءت مسلسلات « يو» و»ذا جود بليس» و»بروكلين ناين- ناين» التي تعرض على شبكة نتفليكس في بقية المراتب الخمس الأولى.
وخلصت هيئة أوفكوم إلى أن التلفزيون التقليدي ما زال الوسيلة الأكثر شعبية للبريطانيين لمشاهدة البرامج، حيث أمضى المواطن العادي 3 ساعات و12 دقيقة في مشاهدة التلفزيون يوميا العام الماضي.
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