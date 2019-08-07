كيف تبني منزلك الذكي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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في المنزل الذكي يحدث كل شيء حسبما تريده بالضبط، فالستائر المعدنية ترتفع تلقائيا في الصباح، ويعمل المذياع على محطتك المفضلة، ويمكن تشغيل المزيد من الأجهزة في المنزل آليا أو بالتحكم فيها عن بعد عبر تطبيقات.
وقال جونتر أوهلاند من مبادرة المنزل الذكي الألمانية «مبدئيا كل شيء له واجهة يمكن التحكم فيه». وهذا يشمل أنظمة الإنارة والإنذار ومكبرات الصوت والتدفئة ودرجة حرارة المياه والأفران والثلاجات وماكينات القهوة، حتى إن هناك بستنة ذكية تتمثل في روبوتات لجز العشب وأنظمة ري يتم التحكم فيها الكترونيا.
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