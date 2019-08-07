العلماء يكتشفون ببغاء ضخما كان يعيش منذ 20 مليون عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولينجتون

اكتشف علماء بقايا ببغاء ضخم عاش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام، حيث يبلغ طوله نحو متر ولديه منقار ضخم وقوي، ويحتمل أنه كان يلتهم ببغاوات أخرى.

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وقال الأستاذ بجامعة فلينديرز، تريفور ورثي «نيوزيلندا تشتهر بطيورها الضخمة، ولكن حتى الآن لم يعثر أحد على ببغاء ضخم منقرض في أي مكان».

وأطلق علماء في علم الأحافير بجامعة فلينديرز ومتحف كانتيربوري في نيوزيلندا اسم هركليز انيكسبتاتوس على الببغاء لإظهار مدى قوته وكبر حجمه، بالإضافة إلى الطبيعة غير المتوقعة لهذا الاكتشاف.

وعثر على الببغاء الضخم في حفريات تعود لـ19 مليون عاما مضت بالقرب من بلدة سانت باثانس التي كانت تشتهر بنشاط التعدين في منطقة سنترال أوتاجو في ساوث أيلاند بنيوزيلندا، وهي منطقة يستخرج العلماء الرواسب الحفرية منها منذ 20 عاما.