حملة حج ذكي تخدم ضيوف الرحمن بـ 6 لغات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

ضمن حملة «حج ذكي» التي تدعمها جهات حكومية وخاصة، يشارك 2220 من منسوبي ومنسوبات شركة STC في خدمة ضيوف الرحمن بإتقان الكثير منهم لغات متعددة تصل إلى 6 لغات، فضلا عن استخدام الجيل الخامس في خدمتهم وخدمة القطاعات المشاركة للمرة الأولى، إضافة للعديد من الخدمات والتقنيات والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة في حج هذا العام.

كما ساهمت الشركة بدعم الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن «الحج عبادة وسلوك حضاري» في نسختها الـ12، التي تهدف لتوعية ضيوف الرحمن بمشاركة 30 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص، عبر أربع مراحل، حيث تعنى الأولى باستقبال ضيوف الرحمن، وتستهدف سكان منطقة مكة المكرمة، والعاملين في موسم الحج، فيما تحمل المرحلة الثانية رسالة «لماذا التصريح؟» وتهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج، وهي موجهة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن المرحلة الثالثة تحمل رسالة «سلوكيات الحج»، للتوعية بتجنب السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج، وتستهدف عامة الحجاج، وأخيرا المرحلة الرابعة التي تحمل رسالة «شكر للعاملين في موسم الحج وللحجاج على التزامهم بالتوجيهات».