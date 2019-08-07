300 تصميم للتوعية الصحية بالمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى نشرت وزارة الصحة نحو 300 تصميم في المشاعر المقدسة، تضمنت مقاطع فيديو إسعافية وتصاميم موشن جرافيك لتوعية ضيوف الرحمن حول بعض الإرشادات الصحية. وأوضحت الوزارة أن نشر المواد التوعوية استهدف 14 منتجا توعويا بعدة لغات عن الإجهاد الحراري، وجميع المنصات الالكترونية والميدانية التي تخدم الحاج من خلال المنصات الالكترونية، كما تم استهداف المواقع الميدانية والطرق الرئيسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بنحو 300 تصميم ما بين جسور ولوحات كبيرة وصغيرة، إضافة إلى 4 تصاميم على طريق مكة - جدة السريع، و16 تصميما في محطات القطارات بين المدينة ومكة، وصالات الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز في جدة بنحو 20 شاشة الكترونية، وميناء جدة الإسلامي بـ6 شاشات الكترونية، إلى جانب مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.



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