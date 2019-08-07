تخصيص 75 مبنى مدرسيا للجهات المشاركة في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

خصصت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة 75 مبنى مدرسيا لصالح الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في حج هذا العام، حيث سلمت المدارس الحكومية لعدد من الجهات الحكومية والأمنية في أحياء مكة المكرمة لاستخدامها وقت الحاجة وفي الحالات الطارئة والضرورية خلال الموسم.

وذكرت الإدارة أن هذه الخطوة من منطلق حرصها على تسخير جميع إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام مع مثيلاتها من الجهات الحكومية الأخرى وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتنفيذا لتوجيهات وزير التعليم نحو المساهمة في أداء الواجب الوطني لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل الخدمات، وتسخيرا لكل الموارد المتاحة بما يساند الجهات العاملة في الحج لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

واستفادت من المدارس التي جرى إخلاؤها 18 جهة حكومية وأمنية ممثلة في شرطة العاصمة المقدسة وإدارة المرور وكلية الملك فهد الأمنية وقوات الأمن الخاصة والدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر السعودي وجمعية درهم وقاية وجمعية الكشافة السعودية وكلية الطب بجامعة أم القرى ووكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة وجمعية عناية للإنجاز ومراكز الأحياء وجمعية غوث ومتطوعي ومتطوعات الدفاع المدني.