الأمن يضبط 164 مكتب حج وهميا و15 ألف مخالف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

ضبطت الجهات الأمنية 164مكتبا وهميا للحج و15388 مخالفا من مختلف الجنسيات لا يحملون تصريحا للحج، بينهم 8478 سعوديا، فيما بلغ عدد المركبات المعادة 163212 مركبة، وسجلت بصمة 211 مقيما مخالفا لأنظمة الحج، و13 ناقلا للمخالفين، وإعادة 368336 مقيما من غير المقيمين بمنطقة مكة.

وأوضح التقرير اليومي الصادر من مركز القيادة والسيطرة بالأمن العام أن عدد الحجاج القادمين من الخارج خلال هذه الفترة بلغ 1510420 حاجا، مشيرا إلى أن عدد الحوادث والمخالفات المرورية التي رصدها المركز خلال الفترة نفسها بلغ 62 حادثا نتج عنها وفاة 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين، إضافة لرصد 838 مخالفة مرورية، فيما بلغ عدد مركبات الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية 2706 سيارات، والسيارات المترددة على مداخل مكة 386248 سيارة، إلى جانب إيقاف 70 مركبة صغيرة في المواقف المخصصة للحجز خارج مكة في كل من «طريق الشرائع وطريق التنعيم وطريق جدة وطريق الليث وطريق الهدا». والمركبات الكبيرة المتوقفة في المواقف المخصصة لها «حجاج البر» 1200 مركبة.