صيانة وتشغيل 200 ألف وحدة وبرج إنارة بمكة والمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة صيانة وتشغيل 200 ألف وحدة وبرج إنارة ضمن شبكات الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، شملت 110 آلاف وحدة إنارة مختلفة الاستطاعات موزعة على أحياء مكة المكرمة، مركبة على 85,000 برج وعامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، تغذى من 1345 لوحة توزيع.

وأوضحت الوزارة أن أعمال صيانة الإنارة بالمشاعر المقدسة شملت تشغيل 2420 برج إنارة مختلفة الارتفاعات والاستطاعات مركبة على 3500 عامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام تغذى من 500 لوحة توزيع، منها 220 برج إنارة بارتفاع 50 مترا، و1100 بارتفاع من 20 إلى 30 مترا يحمل كل واحد منها 3 إلى 9 كشافات 400 وات، و1100 برج بارتفاع 20 إلى 30 مترا يحمل كل واحد منها 8 كشافات 1000 وات.

وأضافت أنه جرى توزيع الصواري على 8 مناطق متفرقة، شملت نقطة التفتيش بموقف حجز سيارات الشرائع (1)، موقف حجز سيارات الرصيفة ميدان زمزم (2)، نقطة الفرز بطريق جدة السريع مع الإسكان (2)، موقف حجز السيارات بالزاهر (1)، وموقف القشلة (1)، وموقف كدي (1).