تايلاندية أكبر معمرة تؤدي فريضة الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعد الحاجة التايلاندية نوه لاناي البالغة من العمر 103 أعوام، أكبر معمرة من النساء تؤدي فريضة الحج هذا العام، فرغم مرورها بظروف صعبة كانت حائلا بينها وبين أداء الركن الخامس إلا أن رغبتها الكبيرة والصادقة دفعتها لعدم الاستسلام ومواصلة السعي حتى حولت أمنيتها وحلمها إلى واقع وحقيقة.

وامتزجت مشاعرها الجياشة مع دموع الفرح على وجنتيها وهي تشاهد الكعبة المشرفة مباشرة للمرة الأولى في حياتها، بعد أن من الله عليها هذا العام بالقدوم إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برفقة ابنها، بعد سنوات طويلة من الانتظار والصبر بسبب ظروفها المادية والصحية.