السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
تعد الحاجة التايلاندية نوه لاناي البالغة من العمر 103 أعوام، أكبر معمرة من النساء تؤدي فريضة الحج هذا العام، فرغم مرورها بظروف صعبة كانت حائلا بينها وبين أداء الركن الخامس إلا أن رغبتها الكبيرة والصادقة دفعتها لعدم الاستسلام ومواصلة السعي حتى حولت أمنيتها وحلمها إلى واقع وحقيقة.
وامتزجت مشاعرها الجياشة مع دموع الفرح على وجنتيها وهي تشاهد الكعبة المشرفة مباشرة للمرة الأولى في حياتها، بعد أن من الله عليها هذا العام بالقدوم إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برفقة ابنها، بعد سنوات طويلة من الانتظار والصبر بسبب ظروفها المادية والصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلاندية أكبر معمرة تؤدي فريضة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.