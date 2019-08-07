أعمال إنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس تبرز في موسم الحج العديد من المشاهد التي تجسد إنسانية رجال الأمن، وتظهر ما يؤدونه من أعمال نبيلة لمد يد العون والمساعدة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان، وتظهر المسؤولية العظيمة التي يتحملونها لتحقيق أمن الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المدينة المنورة وحتى مغادرتهم.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.