جلطة قلبية لم تثن حاجا يمنيا عن أداء الفريضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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روى حاج يمني قصته أثناء وصوله للمملكة أنه كان ينتظر لحظة أدائه لفريضة الحج بفارغ الصبر، وقد داهمته جلطة قلبية في إحدى القرى النائية في اليمن وحالت الظروف دون أن يتمكن من تلقي كامل علاجه هناك، مضيفا تيسر لي الذهاب إلى مكة لأداء الحج وبعد رحلة طويلة بمعية زوجتي وإخوتي وأثناء أدائي الطواف شعرت بالآم في الصدر غيبتني عن الوعي ولم أجد نفسي إلا في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حيث أجريت لي عملية قسطرة قلبية عاجلة.

ولفت إلى أنه كان يخشى أن يقف العارض الصحي حائلا أمام إكماله لنسكه ولكن عناية الله وفضله وكرمه ثم الاهتمام الكبير الذي لمسه من الأطباء وتقديم العلاج السريع له مكنته من إكمال حجه.

واستقبل قسم طوارئ المدينة الطبية الحاج اليمني حيث تبين من خلال الفحوصات الطبية اللازمة إصابته بأزمة قلبية واحتشاء في عضلة القلب (جلطة قلبية)، مما استلزم سرعة إجراء قسطرة قلبية وتصوير الشرايين التاجية التي أظهرت وجود تخثر دموي في الشريان التاجي الأيسر، حيث وضع تحت العلاج وجرى تنظيف الشريان التاجي المصاب وتوسيعه بواسطة الدعامات الحديثة.