تعافي حاجين صينيين فقدا الحركة جزئيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كثف مستشفى الملك فيصل الحكومي بمكة المكرمة العلاج الطبيعي والتأهيلي لحاجين من جمهورية الصين فقدا الحركة جزئيا، مما أسهم في تعافيهما ومقدرتهما على المشي لإتمام المناسك.

ويستشفي الحاج الأول البالغ من العمر (56 عاما) من إصابة لحقت به في فقرات الرقبة مما أفقده جزءا من القدرة على التحكم بحركته، واستدعى تكثيف العلاج له خلال الأيام الخمسة الماضية حتى استعاد قدرته على التحرك بشكل شبه تام وإمكانية إتمام حجه بكل يسر وسهولة.

فيما تعرض الحاج الآخر البالغ من العمر (62 عاما) إلى الإصابة بالتهاب حاد في فقرات الظهر، مما أدى لعدم قدرته على المشي ليتم تنويمه بالمستشفى، حيث قدم له العلاج اللازم وتحديد جدول زمني للعلاج الطبيعي، إضافة إلى تأمين حزام داعم للظهر مما ساعده على استعادة قدرته على المشي وبتحسن ملحوظ على مدى الأيام الأربعة الماضية.