5909 كاميرات رقمية ل إدارة الحشود بمكة والمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

يتابع 315 ضابطا وفردا بمركز القيادة والسيطرة لقوات أمن الحج بمديرية الأمن العام في العوالي رصد سير الحالة الأمنية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، من خلال نشر 5909 كاميرات رقمية عالية الدقة موزعة في أرجاء المشاعر المقدسة وعلى المداخل الستة لمكة المكرمة وفي ساحات المسجد الحرام.

وأوضح قائد المركز اللواء خالد الطياش أن المركز يعمل على تقديم خدماته الأمنية طيلة موسم الحج الحالي، من خلال تضافر الجهود من قبل العاملين في المركز من أصحاب القدرات والمهارات العالية من الضباط وصف الضباط في إدارة الحشود وتنظيم المشاة على مدار الساعة بما يسهم في إدارة منظومة الحج لهذا العام.

وبين أن مقر المركز في موقعه الجديد يضم إدارتي مسرح العمليات والمراقبة التلفزيونية، حيث يرصد حركة المشاة بالمشاعر المقدسة والمسجد الحرام والمنطقة المحيطة بالحرم، وحركة الحجاج منذ وصولهم إلى المنافذ الحدودية وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة وفي القطارات والمركبات خلال عمليات النقل الترددي لمتابعة وجود أي تدافع أو تزاحم أو حدوث أي طارئ، لإحالة الحوادث بعد عملية الرصد إلى مسرح العمليات للتدخل في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الهدف من المركز متابعة مختلف المواقع بالمشاعر المقدسة لتحقيق الأمن وتنظيم أعمال الحج من خلال تطبيق الخطط الأمنية على مدار الساعة بالتعاون مع مختلف الجهات المشاركة في الميدان، والاستفادة من التقنيات الحديثة مع اتساع مساحة المتابعة للمشاة بالكيلومترات في مختلف المواقع بالمشاعر، بما يسهم في تنظيم الحشود وتيسير حركتهم حتى وصولهم للمواقع المتجهين إليها بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن عملية استقبال البلاغ والتعامل تمر بعدد من المراحل، تبدأ باستقبال البلاغ عبر رقم «911» المخصص للطوارئ لخدمة منطقة مكة المكرمة، ثم تحويله إلى الجهة المختصة حسب نوعية الطلب من حيث التزاحم أو طلب الإسعاف أو الهلال الأحمر أو وجود مشاكل مرورية أو غيرها، للتعامل معه في أسرع وقت ممكن.

Advertisements

العاملون في المركز:

157 ضابطا

158 ضابط صف

36 ضابط اتصال

44 عاملا

66 موظفا مدنيا