300 حالة تزوير في تأشيرات الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى خلال مؤتمر صحفي عقد بجدة أمس أن عدد حجاج الخارج لحج هذا العام بلغ وحتى الـ 4 عصر الأربعاء 6 ذي الحجة الحالي 1.838.339حاجا.

وأكد حرص القيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على تسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر مختلف المنافذ، مشيرا إلى أن المديرية وبإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود وفرت خلال خطة مرحلة القدوم جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم في وقت قياسي.

وبين اليحيى أن الجوازات أعدت لجانا إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة في كل من مراكز الشميسي، والتنعيم، والبهيتة، والكر، وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، مؤكدا أن هناك عقوبات متعددة تنص عليها الأنظمة بحق الناقلين للحجاج دون تصريح، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصريحا نظاميا بغرامة مالية 10 آلاف ريال عن كل حاج ينقله وبالسجن لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية 25 ألف ريال عن كل حاج ينقله وبالسجن لمدة شهرين، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بغرامة مالية 50 ألف ريال عن كل حاج ينقله وبالسجن لمدة 6 أشهر ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، كما يرحل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة نهائيا.

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من جانبه أفاد قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد الجعيد لـ»مكة» أن كاونترات مطارجدة أصبحت 210 كاونترات بعد إضافة 40 كاونترا جديدا.

قدوم الحجاج:

1,725,455 جوا

95,634برا

17,250بحرا