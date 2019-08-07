بنتن: لا شعارات حزبية وسياسية بالحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

أكد وزير الحج الدكتور محمد بنتن خلال استقباله حجاج أمريكا اللاتينية أن الحج لا شعارات فيه ويخلو من التوجهات السياسية والأيديولوجيات الحزبية، وأنه الفريضة العظيمة التي تؤكد على معنى المساواة بين المسلمين في الزي والتوجه والعبادة.

ونوه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهد وما توفره من وسائل وإمكانات لراحة الحجيج وتسهيل أدائهم للشعائر.

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إلى ذلك دشن وزير الحج بمكة المكرمة أمس، بحضور نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ابتداء من مرحلة ما قبل القدوم وحتى عودة الحاج لبلاده بعد أداء المناسك، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لكل حجاج بيت الله الحرام، وتحسين تجربتهم وإثرائها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل الحزمة 8 من المشاريع والبرامج والمبادرات تشمل «منصة الحج الذكي»، ومبادرة «الرقابة على الخدمات» لرفع مستوى خدمات السكن بتوفير مساحات إضافية للحجاج وتنظيم مسارات النقل الترددي، وبرنامج «التفويج» والمخصص لإدارة الحشود عبر نظام الكتروني لإعداد ومراقبة خطة التفويج، إضافة إلى «مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية» حيث جرى إزالة جبل شرق ربوة منى بالكامل، وبناء مخيمات مجهزة بجميع الخدمات، كما أطلقت مبادرة «تطوير خدمات الإعاشة» للتوسع في تقديم الوجبات مسبقة التجهيز في المشاعر

المقدسة.

كما شملت إطلاق مبادرة «كن عونا» التطوعية للمساهمة في الأعمال التطوعية، وفتح المجال لجميع أفراد المجتمع لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وفي جانب الجودة والرقابة أطلقت مبادرة «النظام الالكتروني للمشاعر المقدسة»، من خلال نظام الكتروني رقابي لقياس جاهزية المشاعر المقدسة ومرافقها، وأخيرا مبادرة «حج بلا حقيبة»، لإعادة نقل أمتعة الحجاج من مقرات سكنهم إلى صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.