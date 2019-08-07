حاجة نيوزيلندية: ترابط الأسرة دفعني لاعتناق الإسلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الحاجة «تريسي» من نيوزيلاندا، التي اعتنقت الإسلام أخيرا، والمستضافة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أن زيارتها لصديقتها المسلمة في منزلها باتت نقطة تحول في حياتها.

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وأضافت «كانت لي صديقة مسلمة وأردت التعرف على سماحة الإسلام، فزرتها بمنزلها، حيث شعرت بالدهشة لمدى ترابط الأسرة المسلمة، مما زاد شغفي لمعرفة كيفية الدخول ومن الله علي بالإسلام واصطحبتني صديقتي للمسجد القريب لأعلن إسلامي»، مشيرة إلى أن زيارتها إلى المملكة لأداء فريضة الحج تأتي بمثابة البلسم لجرح كل نيوزيلندي مسلم.

وأوضحت «تريسي» أن الخير أحيانا يخرج من رحم الشر، فقد شهدت أعداد المسلمين في نيوزيلندا زيادة عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، مضيفة أن ملايين الناس من غير المسلمين في أمس الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويشرح لهم جوانب العظمة والحكمة والكمال والسماحة والعدل في الإسلام.

ووصفت رحلة الحج بأنها رحلة إيمانية وأن اليوم الذي رأت فيه الكعبة المشرفة يعد من أجمل أيام عمرها، وقالت «أعيش حاليا في المشاعر المقدسة وفي أطهر البقاع وأجمل وأروع أيام حياتي حيث لا يوجد تفريق ولا تمييز بين عربي أو أعجمي، أو أسود أو أبيض».