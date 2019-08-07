البصمة للتعرف على هوية فاقدي الوعي بالمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق جهاز «بنان» في حج هذا العام لاستخدامه في مستشفيات المشاعر المقدسة، للتعرف على معلومات فاقدي الوعي وجثث مجهولي الهوية عن طريق البصمة.

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ودربت وزارة الصحة منسوبيها على استخدام الجهاز الذي وفرت منها خمسة أجهزة في مستشفيات المشاعر المقدسة.

ويرسل الجهاز البيانات «لاسلكيا» إلى سيرفرات مركز المعلومات والبحث بالصمات في القواعد المدنية «الأحوال والجوازات»، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يعرض صورة وجه الجثة الملتقطة وصورة الوجه الموجودة في قاعدة البيانات والاسم ورقم الهوية، كما أنه بإمكان المشغل طباعة تقرير التعرف من خلال نظام BW من أنظمة الويب عن طريق الأجهزة المكتبية في قسم الحاسب الآلي.

وفي حال كانت النتيجة سلبية يتيح النظام للمشغل خياران، الأول إعادة البحث والثاني تسجيل البصمات، وعند اختيار تسجيل يفتح النظام شاشة لالتقاط البصمات العشر وحفظها في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني.