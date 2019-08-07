السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل إلى مكة المكرمة أمس 3251 حاجا وحاجة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليبلغ إجمالي عدد الحجاج الواصلين إلى مكة المكرمة من ضيوف البرنامج 5340 حاجا وحاجة، قدموا من 73 دولة حول العالم، ممن صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لموسم حج هذا العام، والبالغ عددهم 6300 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

ورحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالدفعات التي وصلت من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

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ونوه بما قدمه البرنامج منذ انطلاقه في عام 1417هـ حتى الآن، من خدمات استفاد منها 53747 حاجا وحاجة من مختلف دول العالم، حيث شمل البرنامج خلال مسيرته قارات العالم، لافتا إلى أن هذا التنوع يأتي من منطلق رسالة المملكة في عنايتها ورعايتها للإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم.

وألمح إلى أن الوزارة حرصت على التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى لإنجاح البرنامج، كما تعمل من خلال منظومة متكاملة من اللجان العاملة في البرنامج باستقبال الضيوف، والاحتفاء بهم، وتقديم كافة الخدمات لهم، وتسهيل انتقالهم من المطارات حتى وصولهم لمقر السكن في مكة المكرمة، وبعد ذلك الذهاب للمدينة المنورة، وترتيب برنامج متكامل بين مكة المكرمة والمدينة النبوية.

البرنامج يشمل: