محمد بن مسعود - الدمام - انتهت حظوظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل لنهائي بطولة غرب آسيا المقامة حاليًا في أربيل بالعراق، وذلك بعد تعادله في ثاني مبارياته أمام البحرين سلبيًا. وحصد الأخضر نقطته الاولى فيما رفع البحرين رصيده إلى أربع نقاط. وخسر المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام نظيره الكويت 1-2 . وتبقى للأخضر مباراة واحدة أمام نظيره الأردني. ويتصدر منتخب البحرين الترتيب يليه الكويت بثلاث نقاط والذي سيواجه الأردن الليلة، ثم السعودية بنقطة والأردن دون أي نقطة. 07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 09:48 PM Advertisements الأخضر يودع بطولة "غرب آسيا" .. تعادل مع البحرين سلبيًا الأخضر يودع بطولة "غرب آسيا" .. تعادل مع البحرين سلبيًا انتهت حظوظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل لنهائي بطولة غرب آسيا المقامة حاليًا في أربيل بالعراق، وذلك بعد تعادله في ثاني مبارياته أمام البحرين سلبيًا. وحصد الأخضر نقطته الاولى فيما رفع البحرين رصيده إلى أربع نقاط. وخسر المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام نظيره الكويت 1-2 . وتبقى للأخضر مباراة واحدة أمام نظيره الأردني. ويتصدر منتخب البحرين الترتيب يليه الكويت بثلاث نقاط والذي سيواجه الأردن الليلة، ثم السعودية بنقطة والأردن دون أي نقطة. الكلمات المفتاحية ، الأخضر يودع بطولة "غرب آسيا" .. تعادل مع البحرين سلبيًا ،

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