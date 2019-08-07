، "كاف" يحسم اللقب الإفريقي.. الترجي التونسي بطلاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الأربعاء الجدل حول نهائي الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، باعتبار الأخير خاسراً في مباراة الإياب، ليمنح بالتالي الفريق التونسي الاحتفاظ باللقب.

وقررت لجنة الانضباط إثر اجتماع عقدته يوم الأربعاء "اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسراً في إياب الدور النهائي"، ما يمنح اللقب للفريق التونسي نظراً لأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط انتهت بالتعادل 1-1.

وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر مايو الماضي، جدلاً واسعاً، إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجاً على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في ايه آر". وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي "كاس" أواخر يوليو الماضي.