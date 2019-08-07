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واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض توفير المصليات المتنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.
واستفاد من المصليات الموزعة 5793 مصلياً بواقع 44 مواطناً على 7 مواقع في مدينة الرياض إضافة إلى 3 مواقع بمحافظة الدوادمي.
يشار إلى أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 09:05 PM
استفاد منها 5793 مصلياً في 20 موقعاً بالعاصمة والدوادمي"هيئة الرياض" تواصل توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة
واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض توفير المصليات المتنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.
واستفاد من المصليات الموزعة 5793 مصلياً بواقع 44 مواطناً على 7 مواقع في مدينة الرياض إضافة إلى 3 مواقع بمحافظة الدوادمي.
يشار إلى أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين.
، "هيئة الرياض" تواصل توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة ،
المصدر : الخليج 365
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