، نقل ٢٠٠٠ حاج من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر طائرات الإيرباص على 6 رحلات مجدولة خلال ثلاثة أيام

نقلت طائرات الإيرباص ما يقارب ٢٠٠٠ حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة على ست رحلات مجدولة خلال ثلاثة أيّام.

وتفصيلاً، استنفرت إدارة مطار شرورة مع جميع الجهات الأمنية والخدمية بالمطار أقصى طاقتها لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من خلال تجهيز الصالات وتيسير إجراءات الركاب بكل يسر وسهولة ولضمان عدم تأخيرهم ووصولهم إلى مكة المكرمة في وقت وجيز.

وشارك في تقديم الخدمات بالمطار جمعية البر الخيرية بشرورة وفريق النشامى التطوعي في الصالات، حيث تم توزيع الوجبات والمرطبات والماء لتسهيل كل أمور ضيوف الرحمن على مدار الساعة.