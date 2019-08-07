الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر الجوازات تسجيل الدخول

توفر وزارة الداخلية في السعودية خدمة الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات السعودية علي شبكة المعلومات الدولية الأنترنت، حيث يمكن لأي مواطن سواء كان سعودي أو مغترب الدخول علي رابط خدمة الاستعلام عن الإقامة، عن طريق زيارة بوابة وزارة الداخلية أبشر الجوازات تسجيل الدخول، حيث تعتبر هذه الخدمة الحكومية ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية لجميع المواطنين لكي توفر لهم الوقت والجهد، حيث تجدر الإشارة بان خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين تعمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة والمقيمين بشكل عام حيث تنبهم للاستطلاع علي موعد نهاية تاريخ انتهاء الإقامة في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر أمر معرفة تاريخ انتهاء الإقامة من الأمور المهمة التي ينبغي علي كل مغترب معرفتها بشكل دوري.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

هذا وتتيح بوابة أبشر الإلكترونية التابعة إلي وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الإقامة، لكي يتطلع أي مغترب علي صلاحية إقامته بشكل إلكتروني كما يمكن لجميع المواطنين أو المقيمين على حد سواء الاستعلام عن أقامة وافد بكل سهولة ويسر، وذلك حتي لا يتعرض أحدا علي فرض الغرامات وتطبيق العقوبات علي المقيمين، حيث قامت الحكومة السعودية بتطبيق قانون الإقامة الجديد لكي تجعل المملكة العربية السعودية اكثر أمانا واستقرار، حيث يمكن التحقق من صلاحية الإقامة، بأكثر من طريقة حيث سنوضح لحضراتكم، الطريقة الأولى عبر نظام أبشر، والطريقة الثانية من خلال زيارة الإدارات العامة للجوازات السعودية الموجودة في جميع المناطق علي مستوي المملكة.

الاستعلام عن الإقامة

كما سبق وتم الإشارة فإنه يمكن الاستعلام الإقامة وعن كافة الخدمات الإلكترونية أيضا عن طريق زيارة بوابة أبشر وزارة الداخلية بشكل إلكتروني عن طريق الرابط الإلكتروني التالي الاستعلام عن صلاحية الإقامة، بعدها يقوم المستعلم بكتابة رقم الإقامة، ومن ثم الرمز المرئي، بالخانات الفارغة بدخول موقع وزارة الداخلية السعودية ومن ثم الضغط على أيقونة عرض، علما بانه يلزم إدخال رقم الإقامة بشكل صحيح، وذلك حتي تستطيع الوصول إلي نتائج صحيحة وبشكل سريع، وأخيراً بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة، ستظهر لك كافة المعلومات المتعلقة بصلاحية الإقامة.