دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تسجيل 4 حالات ولادة وإجراء 15 عملية قلب مفتوح بين الحجاج

سجَّل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة، أربع حالات ولادة لأربع حاجات، ثلاث منهن أفغانيات وواحدة باكستانية، وجميع الولادات «ذكور».

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنّ حالة الولادة التي سُجِّلت أمس الأول الإثنين لحاجة أفغانية تبلغ 33 عامًا وأنجبت طفلًا أسمته «محمد»، تعد هي أول مواليد الحج لهذا العام، كما سجّل المستشفى ثلاث حالات أخرى، لأفغانية تدعى عزيزة حنفي (34 عامًا)، وأفغانية ثالثة تدعى شريفة يوسف (36 عامًا)، والرابعة لباكستانية تدعى زليخة أنيس (27 عامًا).

وعبّرت الحاجات عن شكرهن لوزارة الصحة، ولمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، على الخدمات الفائقة التي قُدمت لهن والعناية والاهتمام بهن.

في سياق آخر، نجحت وزارة الصحة، ممثلةً في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، في إجراء 15 عملية قلب مفتوح للحجاج خلال موسم حج هذا العام، ضمن جهودها وخدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات.

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وبشكل يومي، تجري الوزارة عمليات قلب تخصُّصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تلعب دورًا حيويًا مهمًا في توفير الرعاية المتخصصة.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام حتى الرابع من ذي الحجة الجاري، أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها 296 عملية قسطرة قلبية و15 عملية قلب مفتوح.

وقالت «الصحة»، إنَّ العمليات التخصُّصية تجرى في مركز القلب، الذي يعد من أبرز المراكز في المدينة الطبية ويقدم نطاقًا متكاملًا من الخدمات السريرية في مجال أمراض وجراحة القلب وفقًا للمعايير العالمية، يُوفِّرها فريقٌ متخصِّصٌ من الاستشاريين والجراحين ذوي التدريب النادر والمعتمد في كبرى مراكز القلب العالمية، بمساندة طاقم تمريضي من ذوي التدريب والمهارات في تمريض القلب.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، بالإضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب؛ من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن، إضافةً إلى تقديم الجراحة لمرض الشريان التاجي، وصمام القلب، وتضخم في الشريان الأورطي والتشريح، وأورام القلب، وعدم انتظام دقات القلب، وفشل عضلة القلب، ومتلازمة مارفان، وعدد من الحالات الأخرى الأقل شيوعًا.