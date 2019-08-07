السعودية | النائب العام يستقبل نظيره المصري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 9:08 مساءً, 7 أغسطس 2019 م المناطق - واس استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في مقر فرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة اليوم, معالي النائب العام المصري المستشار نبيل صادق .

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول مستوى العلاقات الطيبة بين البلدين ومدى تطويرها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين، وتعزيز علاقات العمل المشترك في الشأن النيابي، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء شكر المستشار نبيل صادق, معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من الأمن والأمان والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظمها الله -.

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