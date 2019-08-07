شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء: الادعاءات الواردة في البطاقة التسويقية لمنتج “air doctor” غير دقيقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:18 مساءً, 7 أغسطس 2019 م المناطق - واس نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ماورد في البطاقة التسويقية لمنتج “air doctor”، المتضمنة معلومات بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة.

ووصفت الهيئة تلك المعلومات بالادعاءات الطبية غير المثبتة علمياً، بالإضافة إلى أن المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.

وبينت “الغذاء والدواء” أن التصاريح التي نالها المنتج من بعض الجهات الرقابية، كانت تقتصر على المادة الكيميائية المستخدمة في المنتج، ذات العلاقة بالاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال هذا المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الغذاء والدواء: الادعاءات الواردة في البطاقة التسويقية لمنتج “air doctor” غير دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.