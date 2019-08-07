على يد 160 فنيا.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة السبت المقبل

تبدأ مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، السبت الموافق 9 من ذي الحجة بعد صلاة الفجر، على يد 160 فنياً وصانعاً.

وتُستبدل كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، تحت إشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد السديس اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين، مشيراً إلى أنَّ تسليم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، كسوة الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى كبير سدنة بيت الله الحرام يُجسِّد هذا الاهتمام العظيم، ويؤكد حرص الدولة على تسخير إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها.

Advertisements

وأضاف أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين دائماً ما تكرّس الإمكانات كافة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة إنّما هو نهج يسير عليه كل من تولى قيادة هذا البلد المعطاء، وأنَّهم يسعون جاهدين لتحقيق المرجو منهم في سبيل الظهور بأبهى الصور خلال موسم الحج سنويا.





وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد بن محمد المنصوري: إنَّ الكسوة تستهلك نحو 670 كيلوجراماً من الحرير الخام و120 كيلوجراماً من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة.

وأوضح أنَّ الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء بطريقة "الجاكارد" كتب عليها لفظ "يا الله يا الله"، "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، "سبحان الله وبحمده"، "سبحان الله العظيم" و"يا ديان يا منان"، وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.