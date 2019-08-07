1000 حاج فلسطيني ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل 1000 حاج وحاجة من فلسطين إلى مكة المكرمة، الأربعاء، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وكان في استقبال الحجاج الفلسطينيين لدى وصولهم إلى مقر الإقامة عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج الذين قدَّموا لهم الورود وماء زمزم والتمر والقهوة.

ورحَّبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني، مقدمة التهنئة إليهم بسلامة الوصول متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات لأدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.





Advertisements

وأعرب الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتناهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على ما وجدوه فور وصولهم إلى المملكة من حفاوة وترحيب.

وأكد الحجاج أنَّ هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين.



