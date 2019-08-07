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الغذاء والدواء: الادعاءات الطبية حول منتج air doctor غير دقيقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما ورد في البطاقة التسويقية لمنتج “air doctor”، المتضمنة معلومات بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة.
ووصفت الهيئة، في بيان لها، تلك المعلومات بالادعاءات الطبية غير المثبتة علميًّا، بالإضافة إلى أن المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.
وبينت الغذاء والدواء أن التصاريح التي نالها المنتج من بعض الجهات الرقابية، كانت تقتصر على المادة الكيميائية المستخدمة في المنتج، ذات العلاقة بالاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال هذا المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.
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