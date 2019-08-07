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2019-08-07 ‎الرئيسية جديد الأخبار شاهد.. بث مباشر حفل الإعلام حول موسم الحج متابعات الخليج 365 - الرياض بدأ قبل قليل حفل وزارة الإعلام حول موسم الحج لهذا العام 1440 هـ مختارات أسعار الذهب تعاود الصعود صوب ذروة 6 سنوات الهلال يفسد تيفو جماهير الأهلي لـ برانكو مختارات أسعار الذهب تعاود الصعود صوب ذروة 6 سنوات الهلال يفسد تيفو جماهير الأهلي لـ برانكو











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