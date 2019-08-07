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مسجد التنعيم يكتسي بـ 6000 متر من الفرش الفاخر
متابعات الخليج 365 - واس
كست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، مسجد التنعيم “مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها” بمكة المكرمة، بــ 6000 آلاف متر من الفرش الفاخر ، بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-, اللذين يؤكدان دومًا على ضرورة العناية والاهتمام ببيوت الله، لا سيما المساجد التي يرتادها المسلمون بكثرة، وما يتعلق بنسك الحج والعمرة، إذ إن حركة المعتمرين في المسجد ذهابًا وإيابًا لا تتوقف طوال السنة، خاصة في وقت المواسم، وتظل أبوابه مفتوحةً على مدار الساعة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ قد وجه بتوفير الفرش لمسجد التنعيم بشكل عاجل وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من قبل إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال المفروشات والانتهاء من كافة الأعمال قبل اكتمال وصول الحجاج لمكة المكرمة، حرصا من معاليه على تلمس احتياجات المساجد ولا سيما الكبرى التي لها مكانتها عند المسلمين ويرتادها الحجاج.
من جهتهم أكد عدد من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على عنايتهم ببيوت الله, سائلين الله أن يجزيهم خير الخير وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.
مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أنهت فرش ما مجموعة 600 ألف متر مربع من الفرش الفاخر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار برامجها للعناية بالمساجد إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .
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