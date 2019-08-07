شاهد الصور.. سكان عزيزية مكة يحتفون بالحجيج على طريقتهم

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حُسن الوفادة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال هي عناوين عامة لما يلقاه الحجاج في مكة المكرمة من معاملة طيبة من قِبل أهل هذا البلد الأمين.

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وعلى طريقتهم الخاصة استضاف مواطنون من حي العزيزية في مكة نحو 300 حاج من مختلف الجنسيات حيث أقاموا لهم مأدبة عشاء في جو مُفعم بالأخوة ترحيباً بضيوف الرحمن القاطنين بحيهم السكني واحتفاء بقدومهم لحج هذا العام، كما قاموا بتقديم الهدايا لهم بحسب العربية نت.